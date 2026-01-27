Sem predadores naturais, percevejo marrom asiático ameaça mais de 170 plantas no Brasil
Originário do leste asiático, o percevejo marrom se espalhou pelo mundo e encontrou no Brasil condições ideais para se multiplicar. Diferente dos percevejos verdes nativos, que são controlados pelo equilíbrio ecológico, essa espécie invasora não tem predadores naturais. O resultado é uma expansão acelerada que ameaça lavouras e incomoda moradores durante o frio.
Com coloração marmorizada em tons de cinza e marrom, o percevejo asiático pode parecer inofensivo dentro das casas, mas seu impacto no campo é enorme. Ao atacar mais de 170 plantas, desde frutíferas até ornamentais, compromete a produção agrícola. Sem inimigos naturais no Brasil, sua multiplicação rápida torna-se um desafio para agricultores e para o equilíbrio ambiental.
Uma espécie de percevejo originária da China, aliás, começou a ser detectada em cidades do litoral de São Paulo, o que gerou alertas de pesquisadores para possíveis danos ambientais e econômicos caso haja uma expansão da população desse inseto.
Trata-se do Erthesina fullo, que se alimenta de diversos tipos de plantas e é considerado uma praga agrícola no continente asiático. Já foram registrados exemplares na Baixada Santista, com predominância na cidade de Santos. Eles teriam entrado na região em contêineres transportados por navios que desembarcaram no porto local.
No fim de 2024, bares da região central do Rio de Janeiro passaram a usar mesas e cadeiras de plástico após uma infestação de percevejos. Houve relatos de picadas do inseto em pessoas que estavam em estabelecimentos da Lapa, uma das áreas mais badaladas da cidade, e também nos bairros da Glória e do Catumbi.
O restaurante Os Ximenes, por exemplo, tomou providências para manter a clientela afastando o risco de ataque dos insetos.