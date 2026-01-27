Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Robbie Williams supera os Beatles e faz história nas paradas britânicas

Robbie Williams supera os Beatles e faz história nas paradas britânicas

Atualizado às Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Inspirado na cena musical britânica dos anos 1990, o disco resgata referências do período que marcou o início de sua carreira solo após a saída do Take That. “Isso é inacreditável. Absolutamente inacreditável”, disse Williams à BBC News.

Crédito: Wikiemedia Commons / catzi

" class="op_lazy">

A capa recria um momento icÃŽnico de 1995 e o Ã¡lbum conta com participaÃ§Ãµes especiais, incluindo Gary Barlow. A crÃ­tica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.

Crédito: DivulgaÃ§Ã£o

" class="op_lazy">

A capa recria um momento icônico de 1995 e o álbum conta com participações especiais, incluindo Gary Barlow. A crítica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.

Crédito: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.

Crédito: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

" class="op_lazy">

Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer.

Crédito: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar