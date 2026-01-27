Robbie Williams supera os Beatles e faz história nas paradas britânicas
Inspirado na cena musical britânica dos anos 1990, o disco resgata referências do período que marcou o início de sua carreira solo após a saída do Take That. “Isso é inacreditável. Absolutamente inacreditável”, disse Williams à BBC News.
A capa recria um momento icÃŽnico de 1995 e o Ã¡lbum conta com participaÃ§Ãµes especiais, incluindo Gary Barlow. A crÃtica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.
A capa recria um momento icônico de 1995 e o álbum conta com participações especiais, incluindo Gary Barlow. A crítica recebeu o trabalho de forma positiva, destacando a ousadia e o retorno criativo do artista.
Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.
Recentemente, Williams afirmou ao The Sun que teme estar perdendo a visão de um dos olhos e suspeita que o problema esteja ligado ao uso de remédios para emagrecer.
Ele contou que utiliza o Mounjaro desde que o medicamento chegou ao mercado e decidiu alertar outras pessoas sobre possíveis riscos associados ao uso de medicamentos para emagrecer.