Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca “maldita” Annabelle em turnê

Intitulada “Devils on the Run Tour”, a turnê servia para “apresentar” a boneca original em público. E a morte dele alimentou ainda mais a fama de maldita de Annabelle.

Crédito: Divulgação

A New England Society for Psychic Research (NESPR), organizadora do evento, confirmou a morte em um comunicado nas redes sociais, sem divulgar a causa. Segundo a polícia local, Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel.

Crédito: Reprodução/Instagram

Uma investigação foi aberta, com os resultados da autópsia previstos para os próximos meses.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rivera era conhecido por sua dedicação ao estudo do paranormal e por compartilhar suas experiências com o público.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A boneca Annabelle, que inspirou a franquia “Invocação do Mal”, ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970.

Crédito: Reprodução/Facebook

Em 1970, uma mãe comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.

Crédito: Montagem/Reprodução

