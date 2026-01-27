Pra quem não viu: paranormal morre ao levar boneca “maldita” Annabelle em turnê
Intitulada “Devils on the Run Tour”, a turnê servia para “apresentar” a boneca original em público. E a morte dele alimentou ainda mais a fama de maldita de Annabelle.
A New England Society for Psychic Research (NESPR), organizadora do evento, confirmou a morte em um comunicado nas redes sociais, sem divulgar a causa. Segundo a polícia local, Rivera foi encontrado sozinho em seu quarto de hotel.
Uma investigação foi aberta, com os resultados da autópsia previstos para os próximos meses.
Rivera era conhecido por sua dedicação ao estudo do paranormal e por compartilhar suas experiências com o público.
A boneca Annabelle, que inspirou a franquia “Invocação do Mal”, ganhou notoriedade após supostos fenômenos sobrenaturais relatados por suas antigas donas nos anos 1970.
Em 1970, uma mãe comprou uma boneca de pano vintage, da marca Raggedy Ann, em uma loja de antiguidades, e a deu de presente para sua filha, Donna, uma estudante de enfermagem.