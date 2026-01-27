Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ponte da Amizade, 60 anos: ligação entre Brasil e Paraguai alcançou grande popularidade

Ponte da Amizade, 60 anos: ligação entre Brasil e Paraguai alcançou grande popularidade

Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul.

Crédito: Reprodução de vídeo G1

Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy.

Crédito: Foto: Visit Iguassu

O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense.

Crédito: Foto: Visit Iguassu

