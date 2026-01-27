Ponte da Amizade, 60 anos: ligação entre Brasil e Paraguai alcançou grande popularidade
Por dia, 100 mil pessoas e 40 mil veículos circulam pela Ponte da Amizade para se deslocar entre os países vizinhos da América do Sul.
Em comemoração aos 60 anos da obra, foi instalado na aduana brasileira da ponte um painel de 120 metros de extensão. O mural foi criado pelo artista carioca Igor Izy.
O painel traz representações da biodiversidade da localidade e outras imagens que simbolizam a região do município paranaense.
