Poços de Caldas: Cidade mineira conquista turistas com beleza e preços acessíveis

Situado no topo da Serra de São Domingos, o Parque do Cristo abriga o famoso Cristo Redentor de Poços de Caldas, que rende uma vista panorâmica da cidade. O local é acessível por teleférico, trilhas ou carro, e é muito procurado para contemplação, fotos e passeios ao ar livre.

Crédito: Reprodução do Instagram @parquedocristo.br