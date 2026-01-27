Pesquisa confirma presença humana há seis mil anos nas Cataratas do Iguaçu
A descoberta é resultado de um estudo abrangente em nove sítios arqueológicos. Os pesquisadores coletaram e dataram artefatos encontrados em locais como a ilha San Martín e em áreas entre o Circuito Inferior e o Puerto Macuco.
Essa pesquisa revela a profunda história de ocupação humana nessa região que hoje marca a fronteira entre Brasil e Argentina. O Parque Nacional do Iguaçu, afinal, é um dos principais monumentos do Brasil e, inclusive, parada recomendada a visitantes ilustres.
Em junho de 2025, aliás, a princesa Kako, do Japão, esteve no Brasil a convite do governo federal e, entre outros lugares, passou pelas famosas Cataratas.
Em 2024, o parque alcançou a marca de 1.893.116 visitantes – a terceira maior de sua história, ficando atrás de 2019, quando recebeu 2.020.358 pessoas, e de 2018, quando 1.895.501 visitantes viram as cataratas.
Atores da novela “Vale Tudo”, remake que está em cartaz na Globo, fizeram gravações em Foz no Iguaçu antes da estreia da novela e se encantaram. “Primeiro dia de gravação e já fomos presenteados com essa paisagem e pôr do sol!”, escreveu Cauã Reymond na ocasião.
Recentemente, a influenciadora, ex-BBB e atriz Jade Picon também esteve nas Cataratas do Iguaçu. Cheia de estilo, ela apareceu com uma elegante roupa de frio condizente com o clima no sul do Brasil.