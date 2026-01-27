Patrimônio da Humanidade: Alegre e contagiante, frevo agita os foliões 17:32 | 27/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia O Frevo, um dos ritmos folclóricos mais alegres do Brasil, é sempre um dos destaques no carnaval. É Patrimônio Imaterial da Humanidade . O título foi concedido pela UNESCO no ano de 2012, sob a designação “Frevo: Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife”. Conheça a sua história. / Crédito: Flickr/ Passarinho O Frevo, um dos ritmos folclóricos mais alegres do Brasil, é sempre um dos destaques no carnaval. É Patrimônio Imaterial da Humanidade . O título foi concedido pela UNESCO no ano de 2012, sob a designação “Frevo: Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife”. Conheça a sua história. Originalmente, o frevo surgiu em Pernambuco entre o final do século XIX e início do século XX, como um ritmo carnavalesco nascido a partir das marchinhas de Carnaval. Ele teve influência da polca russa, de alguns passos de ballet clássico, e de outras danças afro-brasileiras populares, como o maxixe e a capoeira. Crédito: Arquivo Nacional Com a marchinha acelerada, o frevo possui banda e segue o estilo dos blocos de carnaval. Em 2014, por exemplo, foi inaugurado o Paço do Frevo, no Recife, um lugar que reúne informações referentes ao gênero e toda a história da sua cultura. Em 14 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Frevo. Crédito: Flickr/Isabella Valle Além disso, possui a presença de música e dança, ritmo tocado por instrumentos de sopro, de forma acelerada. Existem na festa também movimentos acrobáticos, a inserção de elementos de outras danças folclóricas, de elementos da capoeira e figurinos coloridos, com a utilização de pequenas sombrinhas. Crédito: Reprodução/Youtube O tipo mais comum de frevo não é cantado, mas sim executado por instrumentos de sopro e de percussão. Os instrumentos musicais mais utilizados são o trombone, o trompete, o saxofone e a tuba. Crédito: Flickr/Fernando Silva As sombrinhas coloridas assumem um papel importante na dança. Elas auxiliam na coreografia, ajudando os dançarinos a obter equilíbrio ao executar passos acrobáticos. Além disso, trazem um colorido especial à dança. Crédito: Flickr/Fernando Silva O frevo nasceu da junção da capoeira. Ela foi utilizada inicialmente como arma de defesa dos passistas que remete diretamente à luta, resistência e camuflagem, herdada da capoeira e dos capoeiristas, que faziam uso de porretes ou cabos de velhos guarda-chuvas como arma contra grupos rivais. Crédito: Instagram @pacodofrevo A dança, então, possui duas formas. Quando a multidão dança, ou quando os passistas realizam os passos mais difíceis, de forma acrobática durante o percurso. O frevo possui mais de 120 passos catalogados. A origem do nome vem de vem de ferver, por sua corruptela, frever, que passou a designar: efervescência, agitação, confusão, rebuliço; apertão nas reuniões de grande massa popular no seu vai e vem em direções opostas. Crédito: Reprodução/Youtube Foi no Jornal Pequeno, vespertino do Recife, que mantinha uma detalhada seção carnavalesca, , a primeira referência ao ritmo. A matéria foi assinada pelo jornalista "Oswaldo Oliveira", na edição de 9 de fevereiro de 1907. Algo que aconteceu na reportagem sobre o ensaio do clube Empalhadores do Feitosa, do bairro do Hipódromo, que apresentava, entre outras músicas, uma denominada O frevo. Crédito: Flickr/Eugênio H Silva O gênero ganhou letra no frevo-canção e saiu do âmbito pernambucano para tomar o resto do Brasil. Basta dizer que O teu cabelo não nega, de 1932, considerada a composição que fixou o estilo da marchinha carnavalesca carioca, é uma adaptação do compositor Lamartine Babo do frevo Mulata, dos pernambucanos Irmãos Valença Crédito: Flickr/Gabriella Coutinho A primeira gravação com o nome do gênero foi o Frevo Pernambucano lançada por Francisco Alves no final de 1930. Um ano depois, Vamo se Acabá, de Nelson Ferreira, pela Orquestra Guanabara, recebeu a classificação de frevo. Crédito: Flickr/Gabriella Coutinho Durante o início, o frevo também sofreu influências do maxixe. Ficou conhecido na indústria fonográfica brasileira como marcha-nortista e marcha-pernambucana. Apenas na era de ouro do rádio passou a ter a designação de seus subgêneros, onde sua vertente cantada passou a ser denominada frevo-canção. Crédito: Flickr/João Pessoa A primeira fase do frevo no carnaval, segundo Nelly Carvalho, é referente ao período que vai desde a época colonial até a década de 1850. Nessa fase, temos um carnaval de estilo lusitano com o surgimento ao final da década de 1840 do "Zé Pereira". Crédito: Flickr/Luiz Henrique Santos A segunda fase vai de 1850 até 1920, com um carnaval marcado pelo crescimento das festas de momo aos moldes dos carnavais burgueses europeus. Crédito: Flickr/Max Levay Na terceira fase, que vai de 1920 até os dias atuais, com a Proclamação da República e abolição da escravatura, tem-se o surgimento de vários clubes oriundos das classes populares que prestigiavam o carnaval burguês europeu e faziam as ruas ferverem. Crédito: Instagram @pacodofrevo Segundo o historiador Leonardo Dantas, o entrudo, antepassado dos atuais carnavais, é conhecido em Pernambuco desde os primeiros anos da colonização. Na segunda metade do século XIX, a manifestação era festejada por grande parte da população pobre, composta por trabalhadores e escravos libertos, além de parte da elite. Crédito: Instagram @pacodofrevo O frevo é rico em espontaneidade e improvisação. Ele permite ao dançarino criar os passos mais variados, desde os simples aos mais malabarísticos, possíveis e imagináveis. E, assim, executam, às vezes, verdadeiras acrobacias que chegam a desafiar as leis do equilíbrio. Crédito: Flickr/Jan Ribeiro Diversos cantores beberam da fonte do frevo em determinados momentos da carreira como Gal Costa, Nena Queiroga, Alceu Valença, Elba Ramalho, entre outros. Quando as primeiras notas de Vassourinhas são executadas no carnaval pernambucano, a multidão ergue os braços e grita junto e dança freneticamente. Crédito: Instagram @galodamadrugada O maior bloco carnavalesco de frevo de Pernambuco é o Galo da Madrugada, que preserva as tradições locais. Eles tocam ritmos pernambucanos e desfilam sem cordões de isolamento. O desfile do galo da madrugada é um dos momentos para se ouvir e dançar frevo no carnaval. É considerado desde 1994 o maior bloco de carnaval do mundo pelo Guinness Book Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil Então, na década de 30 começaram a surgir novos tipos de frevo. O de rua é instrumental, executado por fanfarras nas ruas ou por big band nos palcos. O Frevo Abafo, por exemplo, é tipicamente construído com uma melodia que possui ritmo melódico menos intenso. É utilizado quando dois clubes rivais (a rivalidade entre clubes esteve presente desde suas criações) se encontram nas estreitas ruas e há a tentativa de "abafar" a orquestra rival. Crédito: Reprodução/ Youtube Então, na década de 30 começaram a surgir novos tipos de frevo. O de rua é instrumental, executado por fanfarras nas ruas ou por big band nos palcos. O Frevo Abafo, por exemplo, é tipicamente construído com uma melodia que possui ritmo melódico menos intenso. É utilizado quando dois clubes rivais (a rivalidade entre clubes esteve presente desde suas criações) se encontram nas estreitas ruas e há a tentativa de "abafar" a orquestra rival. Crédito: Reprodução/ Youtube