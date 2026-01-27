Patrimônio da Humanidade: Alegre e contagiante, frevo agita os foliões

Então, na década de 30 começaram a surgir novos tipos de frevo. O de rua é instrumental, executado por fanfarras nas ruas ou por big band nos palcos. O Frevo Abafo, por exemplo, é tipicamente construído com uma melodia que possui ritmo melódico menos intenso. É utilizado quando dois clubes rivais (a rivalidade entre clubes esteve presente desde suas criações) se encontram nas estreitas ruas e há a tentativa de “abafar” a orquestra rival.

