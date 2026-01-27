Parque na China impressiona com paisagem colorida
O parque fica localizado perto da cidade de Zhangye, na província de Gansu.
O local é mundialmente famoso por suas montanhas coloridas que parecem ter sido desenhadas à mão.
As camadas de rochas sedimentares variam entre tons vibrantes de vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, resultado da oxidação de minerais como ferro e outros depósitos.
Essa aparência espetacular é resultado de um processo geológico de mais de 24 milhões de anos, como os efeitos da erosão do vento e da água.
As formações únicas são tão surreais que muitos visitantes comparam o local a uma paisagem alienígena ou a uma tela expressionista.
O parque cobre uma área de cerca de 510 km² e foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2010 como parte das “Formações Danxia da China”.