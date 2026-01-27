Os peixes mais rápidos do mundo
A velocidade extrema de alguns peixes sempre chamou a atenção de biólogos e mergulhadores, revelando como a vida marinha evoluiu para dominar diferentes ambientes.
Entre os mais rápidos do planeta, estão espécies famosas pela agilidade, força e corpos altamente hidrodinâmicos.
Esses animais combinam músculos potentes, nadadeiras afiadas e um bico alongado que reduz o arrasto da água. Conhecer suas características ajuda a entender como conseguem atingir velocidades que rivalizam com veículos motorizados sobre o mar.
1Âº- AgulhÃ£o-vela (Istiophorus platypterus) – Considerado o peixe mais veloz do mundo, pode chegar a cerca de 110â120 km/h. Habita Ã¡guas tropicais e subtropicais do AtlÃ¢ntico, PacÃfico e Ãndico, vivendo tanto em mar aberto quanto prÃ³ximo Ã s correntes quentes.
Sua enorme nadadeira dorsal lembrando uma vela reduz o atrito durante arrancadas, e o corpo esguio funciona como uma verdadeira lâmina. Ele usa o bico alongado para cortar cardumes e capturar presas com precisão impressionante.
2º. Marlim-azul (Makaira nigricans) – Alcança aproximadamente 80–95 km/h e é encontrado principalmente no Atlântico, além de áreas quentes do Pacífico. Costuma habitar regiões profundas e mar aberto, seguindo deslocamentos de grandes cardumes de peixes.