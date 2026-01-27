Os peixes mais rápidos do mundo

Um marlin-negro foi encontrado sem vida na praia de Balneário Piçarras, litoral de Santa Catarina. O fotógrafo Maurício Guartelá. acionou os agentes do Museu Oceanográfico da Univali, em Piçarras. Essa espécie está na lista dos peixes mais velozes do planeta.

/ Crédito: Reprodução de Rede Social