Os peixes mais rápidos do mundo

A velocidade extrema de alguns peixes sempre chamou a atenção de biólogos e mergulhadores, revelando como a vida marinha evoluiu para dominar diferentes ambientes.

Crédito: Reprodução do X @FishingNiche

Entre os mais rápidos do planeta, estão espécies famosas pela agilidade, força e corpos altamente hidrodinâmicos.

Crédito: Reprodução do X @WorldOceansDay

Esses animais combinam músculos potentes, nadadeiras afiadas e um bico alongado que reduz o arrasto da água. Conhecer suas características ajuda a entender como conseguem atingir velocidades que rivalizam com veículos motorizados sobre o mar.

Crédito: Reprodução do X @astraterra_

1Âº- AgulhÃ£o-vela (Istiophorus platypterus) – Considerado o peixe mais veloz do mundo, pode chegar a cerca de 110â120 km/h. Habita Ã¡guas tropicais e subtropicais do AtlÃ¢ntico, PacÃ­fico e Ãndico, vivendo tanto em mar aberto quanto prÃ³ximo Ã s correntes quentes.

Crédito: ReproduÃ§Ã£o do X @astraterra_

Sua enorme nadadeira dorsal lembrando uma vela reduz o atrito durante arrancadas, e o corpo esguio funciona como uma verdadeira lâmina. Ele usa o bico alongado para cortar cardumes e capturar presas com precisão impressionante.

Crédito: Reprodução do X @Jamesrus42

2º. Marlim-azul (Makaira nigricans) – Alcança aproximadamente 80–95 km/h e é encontrado principalmente no Atlântico, além de áreas quentes do Pacífico. Costuma habitar regiões profundas e mar aberto, seguindo deslocamentos de grandes cardumes de peixes.

Crédito: - Divulgação

