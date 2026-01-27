O dia em que o “impossível” aconteceu: Mulher sobreviveu a 10 quilômetros de queda de avião 16:22 | 27/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Vesna Vulovic entrou para a história como a mulher que sobreviveu a uma queda de 10 km de altitude. Mais precisamente, 10.160 metros. / Crédito: Jat Airways. Wikimedia commons Sabe aquela série de filmes “Premonição”, em que as pessoas que escapam da morte acabam morrendo logo em seguida porque chegou a hora delas? Com Vesna, passaram-se 44 anos até que, finalmente, ela morresse. Veja que história! Crédito: Divulgação Nascida em 3 de janeiro de 1950, em Belgrado, na Sérvia, Vesna era comissária de bordo da JAT Yugoslav Airlines. Crédito: Hedavid wikimedia commons O voo 367 era operado em rotas entre Estocolmo (Suécia) e Belgrado (hoje capital da Sérvia, então parte da Iugoslávia). Crédito: Algoritam1 wikimedia commons O avião decolou às 15h do dia 26 de janeiro de 1972 do aeroporto de Copenhague (foto), capital da Dinamarca Crédito: kallerna wikimedia commons Quando o avião sobrevoava o espaço aéreo da então Tchecoslováquia (depois República Tcheca, e hoje Tchéquia), uma hora após a decolagem, houve uma explosão no compartimento de cargas. Crédito: Gerd Altmann por Pixabay A explosão fez com que o jato McDonnell Douglas DC-9 (igual ao da foto), se desintegrasse em voo. Crédito: Cipperartic wikimedia commons Das 28 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros, apenas Vesna sobreviveu. E isso ocorreu por causa de uma soma de fatores, inclusive porque Vesna ficou na cauda, que se soltou do restante do avião. . Crédito: Distribuição dos destroços do voo 367 Karel x -wikimedia commons Pra começar, Vesna foi a única que não foi lançada para fora do avião, pois ficou presa a um carrinho de serviço de bordo. Crédito: upklay por freepik Além disso, a parte do avião em que ela estava caiu numa área repleta de árvores e uma grossa camada de neve, amortecendo a queda. Crédito: Imagem de Jörg Vieli por Pixabay E, pra terminar , ela foi encontrada por um homem que tinha servido como médico na Segunda Guerra Mundial. E que, após prestar os primeiros socorros, a levou para o hospital. Crédito: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice Vesna sofreu várias fraturas nas pernas, costelas, crânio e vértebras. Crédito: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice Vesna ficou alguns dias em coma e depois foi se recuperando. Após 10 meses, ela voltou a andar, embora mancando. Crédito: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice Um monumento foi criado em memória das vítimas do acidente. Crédito: palickap wikimedia commons Vesna passou a participar de cerimônias em homenagem aos mortos na tragédia, levando flores em memória das vítimas. Crédito: reprodução vídeo osudove okamziky srbska kamenice Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente