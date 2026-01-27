Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema
A categoria “Melhor Trilha Sonora Original” reconhece composições criadas especificamente para o cinema, avaliando o caráter autoral do trabalho e a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Músicas com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em “Melhor Canção Original”.
Entre os indicados, o único estreante na categoria é Max Richter, indicado por “Hamnet: a vida antes de Hamlet”, filme dirigido por Chloé Zhao. A obra acompanha Agnes, esposa de William Shakespeare, enquanto enfrenta o luto pela perda de seu único filho, Hamnet, em um retrato íntimo e emocional da dor, da memória e da criação artística.
Nascido em 22 de março de 1966, em Hamelin, na então Alemanha Ocidental, Max Richter cresceu em Bedford, na Inglaterra, e se consolidou como um dos compositores mais influentes e respeitados de sua geração.
Seu trabalho é marcado pela habilidade de combinar orquestrações tradicionais com elementos eletrônicos contemporâneos de maneira fluida e expressiva.
Com formação clássica rigorosa, Richter estudou composição e piano na Universidade de Edimburgo e na Royal Academy of Music, em Londres, além de ter sido aluno do compositor italiano Luciano Berio, em Florença.
No início da carreira, foi cofundador do ensemble de música contemporânea Piano Circus, com o qual atuou por cerca de dez anos, ao mesmo tempo em que colaborava com artistas da música eletrônica e alternativa, como Future Sound of London e Roni Size.