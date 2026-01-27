Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema

Autor Flipar
A categoria “Melhor Trilha Sonora Original” reconhece composições criadas especificamente para o cinema, avaliando o caráter autoral do trabalho e a forma como a música contribui para a narrativa e o desenvolvimento dramático do filme. Músicas com letra não são elegíveis nessa disputa e concorrem separadamente em “Melhor Canção Original”.

Crédito: divulgação

Entre os indicados, o único estreante na categoria é Max Richter, indicado por “Hamnet: a vida antes de Hamlet”, filme dirigido por Chloé Zhao. A obra acompanha Agnes, esposa de William Shakespeare, enquanto enfrenta o luto pela perda de seu único filho, Hamnet, em um retrato íntimo e emocional da dor, da memória e da criação artística.

Crédito: Reprodução Instagram /@maxrichtermusic

Nascido em 22 de março de 1966, em Hamelin, na então Alemanha Ocidental, Max Richter cresceu em Bedford, na Inglaterra, e se consolidou como um dos compositores mais influentes e respeitados de sua geração. 

Crédito: Wikimedia Commons / Elena Ternovaja

Seu trabalho é marcado pela habilidade de combinar orquestrações tradicionais com elementos eletrônicos contemporâneos de maneira fluida e expressiva.

Crédito: Flickr / Raph_PH

Com formação clássica rigorosa, Richter estudou composição e piano na Universidade de Edimburgo e na Royal Academy of Music, em Londres, além de ter sido aluno do compositor italiano Luciano Berio, em Florença.

Crédito: Reprodução Instagram /@maxrichtermusic

No início da carreira, foi cofundador do ensemble de música contemporânea Piano Circus, com o qual atuou por cerca de dez anos, ao mesmo tempo em que colaborava com artistas da música eletrônica e alternativa, como Future Sound of London e Roni Size.

Crédito: Reprodução Instagram /@maxrichtermusic

