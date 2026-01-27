Massa leve e macia do croissant conquista até os paladares mais exigentes 15:42 | 27/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Diferentemente que muitos pensam, o Croissant não surgiu na França, mas sim na Áustria. No entanto, o crocante e irresistível quitute se consolidou em solo parisiense e se expandiu pelo mundo, com sua forma única de se preparar e massa folhada, com quebradiças. / Crédito: Imagem de Tuyền Nguyễn por Pixabay Dessa forma, o croissant Ã© um tipo de viennoiserie de massa folhada em formato de meia-lua. Ele Ã© feito de farinha, aÃ§Ãºcar, sal, leite, fermento, manteiga e ovo para pincelar. Crédito: Imagem de ÐÐœÐ°ÑÑÐ°ÑÐžÑ ÐÐµÐ»ÐŸÑÑÐŸÐ²Ð° por Pixabay A origem deste salgado é atribuída aos padeiros de Viena, na Áustria, onde era conhecido pelo nome de Kipferl desde o século XIII, sendo feito de tamanhos variados. Crédito: Imagem de Katja Heigl por Pixabay De acordo com a tradiÃ§Ã£o, em 1683 (Batalha de Viena), enquanto trabalhavam Ã noite, os padeiros ouviram o barulho que o inimigo otomano fazia ao cavar um tÃºnel e, ao dar o alarme sobre o que estava acontecendo, conseguiram impedir o Ãªxito do ataque. Crédito: Imagem de ÐÐœÐ°ÑÑÐ°ÑÐžÑ ÐÐµÐ»ÐŸÑÑÐŸÐ²Ð° por Pixabay Alguns pesquisadores atribuem sua invenção ao comerciante vienense de origem polaca Franz Georg Kolchitsky, que vivia em Constantinopla. Crédito: Imagem de Buy me a coffee, please Buy me a coffee, please por Pixabay Esse homem conheceu o café nessa cidade em 1475 e, com cerca de 500 sacas do produto abandonadas pelos Turcos após derrota, abriu um café onde passou a servir a bebida. Para acompanhar o café, inventou esse pão em formato de crescente. Crédito: Imagem de Duy Nod por Pixabay Maria Antonieta, originária de Viena, introduziu e popularizou o croissant na França, a partir de 1770. Atualmente, ele é um elemento tradicional do desjejum francês, tomado junto com café com leite. Crédito: Imagem de Tuyền Nguyễn por Pixabay Nas primeiras, a massa era mais densa e pesada e se parecia com um pão comum. Apenas em 1900, um padeiro francês decidiu mudar e deixar a massa folhada e, por consequência, mais leve. Crédito: Imagem de Alexa por Pixabay O pequeno almoço na Europa é o mesmo que o nosso café da manhã, ou seja, a primeira refeição do dia. De modo geral, os portugueses dão muita importância para a esse momento e fazem dele um verdadeiro banquete com muito croissant, frutas e queijos. Crédito: Imagem de Creativegen Damian Sochacki por Pixabay No desjejum, ele é consumido, em vários países da Europa, com leite e café. No entanto, sobre o consumo desse salgado, é recomendado moderação, pois contém muita manteiga e gordura. Crédito: Imagem de haim charbit por Pixabay Atualmente, o tradicional croissant é encontrado com diferentes opções de recheio. Desde o tradicional, quentinho com manteiga, até as opções doces. Crédito: Imagem de rekalawa por Pixabay Entre as opções doces, o chocolate é uma unanimidade. No entanto, outro sabor inconfundível é o croissant de goiabada, que pode ser servido com queijo, ao melhor estilo Romeu e Julieta. Crédito: Imagem de Matthias Böckel por Pixabay Com o passar do tempo, o croissant se tornou um símbolo da cultura francesa e um elemento essencial no café da manhã parisiense. Crédito: Imagem de Luis MGB por Pixabay Sua leveza e sabor único encantaram os paladares dos franceses, e a receita do pãozinho folhado foi refinada ao longo das gerações, garantindo sua perfeição e gosto de quero mais. Crédito: Imagem de Tuyền Nguyễn por Pixabay Para fazer um bom croissant, é necessário ter em mente alguns parâmetros, como a qualidade da farinha, do fermento e da manteiga utilizadas. Crédito: Imagem de James Ree por Pixabay As matérias-primas utilizadas são farinha, açúcar, manteiga, fermento e água, enquanto a etapa principal do processo determina a consistência e a textura da massa. Crédito: Imagem de Andrey Cojocaru por Pixabay O objetivo da divisão é formar pedaços de massa a partir da quantidade obtida. Além disso, a laminação consiste em passar a massa dos croissants entre dois cilindros lisos, girando em direções opostas na mesma velocidade. Crédito: Imagem de HANSUAN FABREGAS por Pixabay Em seguida, a massa é colocada no laminador para ser achatada e receber as placas de manteiga, sendo executada uma única rotação de lona. Crédito: Imagem de satchuset Raungdessuwon por Pixabay Como a maioria das massas, a do croissant também necessita de repouso, sendo a 3°C, de meia hora a uma hora. Esta etapa busca facilitar as deformações que se seguirão, e no final do processo, a massa terá uma espessura de cerca de 3mm. Crédito: Imagem de Tony Flood por Pixabay Por fim, acontece a modelagem da massa, assim como sua preparação e o cozimento feito a a 180°C., para adquirir uma textura quebradiça e crocante. Crédito: Flipar Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente