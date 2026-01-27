Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jamaica: Berço do reggae tem cultura vibrante e beleza que conquista

Autor Flipar
Ao longo das décadas, o país conquistou o mundo com cultura vibrante e uma identidade que transborda resistência e criatividade.

Crédito: Wikimedia Commons/Raychristofer

A Jamaica é hoje uma das nações mais influentes da região do Mar do Caribe, no continente americano, não por seu tamanho, mas por sua voz poderosa, que ecoa por meio da música, do esporte, da religião e da força de seu povo.

Crédito: Reprodução do Youtube Canal Rodrigo Ruas

A história da Jamaica carrega as marcas da colonização europeia e da escravidão.

Crédito: Reprodução do Facebook

Descoberta por Cristóvão Colombo em 1494, a ilha foi inicialmente colonizada pelos espanhóis, mas passou ao domínio britânico em 1655, tornando-se uma importante colônia de produção de açúcar, sustentada pelo trabalho forçado de africanos escravizados.

Crédito: Flickr Laura Bullock

Durante séculos, a população negra jamaicana resistiu, seja por meio da luta armada dos marrons – como eram chamados os escravizados que escapavam e formavam comunidades independentes -, seja por meio da cultura e espiritualidade que preservaram suas raízes africanas.

Crédito: Flickr Paul Kagame

