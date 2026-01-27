Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

História que surpreende: Torre Eiffel seria provisória, mas virou ícone mundial

História que surpreende: Torre Eiffel seria provisória, mas virou ícone mundial

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

Crédito: domínio público

Crédito: Reprodução do site toureiffel.paris/fr

Crédito: Félix Nadar - Wikimédia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar