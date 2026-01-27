História que surpreende: Torre Eiffel seria provisória, mas virou ícone mundial 17:02 | 27/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia No dia 6 de maio de 1889, a Torre Eiffel foi aberta ao público pela primeira vez, em Paris. Sua história é repleta de curiosidades. / Crédito: KUXU76 WIKIMEDIA COMMONS A torre foi feita para a Exposição Universal de 1889, que comemorava o primeiro centenário da Revolução Francesa. Não seria um monumento permanente. Foi construída para durar somente 20 anos. Crédito: domínio público Mas a Torre foi salva graças à sua utilização para fins científicos e à instalação de uma antena de rádio (com o tempo, passou a ter 120 antenas). Crédito: Wladyslaw wikimedia commons O nome se deve ao engenheiro que projetou a torre: Gustave Eiffel. Ele apresentou o projeto para outras cidades antes de Paris, dentre elas Barcelona, e foi rejeitado por todas. Crédito: Reprodução do site toureiffel.paris/fr Na época, a torre foi alvo de críticas por parte de grandes nomes da literatura francesa. Paul Verlaine, um dos maiores poetas do país, disse que o monumento era um “esqueleto de guarda” Crédito: Reprodução do site toureiffel.paris/fr O poeta e romancista François Coppée também meteu o malho na torre: “Mastro de ferro com acabamento duro e confuso e engrenagem deformada”. Crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons O escritor Joris-Karl Huysmans pegou pesado: “ Tubo de fábrica em construção, supositório cravejado de buracos”. Crédito: Domínio Público - Wikimédia Commons E o escritor Guy de Maupassant chegava a fazer refeições no restaurante da torre porque era o único lugar de onde não se via a torre, que ele descrevia como “esqueleto gigante sem graça, aborto de chaminé de fábrica”. Crédito: Félix Nadar - Wikimédia Commons Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente