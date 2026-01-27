Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

História curiosa envolve bebê gorila e cuidador na Austrália

Tipo Notícia

 

O gorila Kaius nasceu em um ambiente selvagem, em outubro de 2022. Sua mãe, Kipensi, de 10 anos de idade, e seu pai, Kisane, de 17, foram pais pela primeira vez.

Crédito: reprodução / instagram @zookeeper_chad

Os gorilas nascem com um peso bastante similar ao dos bebês humanos. Kaius chegou ao mundo com 2,2 kg.

Crédito: reprodução / instagram @zookeeper_chad

Segundo o zoológico, foi o gorila pai quem tirou Kaius do convívio com a mãe, o que influenciou na forma como o parque teve de agir.

Crédito: reprodução / instagram @zookeeper_chad

Chad Staples, que é pai de quatro filhos e atua como diretor do Mogo Wildlife Park, um pequeno jardim zoológico privado localizado na costa sudeste da Austrália, resolveu adotar o animal.

Crédito: reprodução / instagram @zookeeper_chad

A equipe do zoológico tentou por 14 horas fazer com que Kisane devolvesse o bebê, mas sem sucesso.

Crédito: reprodução / instagram @zookeeper_chad

Quando o pai finalmente colocou o filho no chão, foi o momento emque os funcionários do zoológico correram para pegá-lo.

Crédito: reprodução / instagram @zookeeper_chad

