Heidelberg: passado medieval e tradição universitária caminham juntos às margens do Neckar 15:02 | 27/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Localizada Ã s margens do rio Neckar, de Baden-WÃŒrttemberg, Heidelberg abriga a universidade mais antiga da Alemanha. Ela sobreviveu Ã Segunda Guerra Mundial e seu centro histÃ³rico medieval, hoje, Ã© considerado PatrimÃŽnio da Humanidade pela UNESCO. / Crédito: - ReproduÃ§Ã£o do Flickr michel simeonidis Localizada às margens do rio Neckar, de Baden-Württemberg, Heidelberg abriga a universidade mais antiga da Alemanha. Ela sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e seu centro histórico medieval, hoje, é considerado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Crédito: - Reprodução do Flickr michel simeonidis Começou com um antigo núcleo urbano por volta do século XI, que mais tarde se tornou a sede do eleitorado do Palatinado, o que levou à expansão do Castelo de Heidelberg, que remonta a 1225. Clemens Pankert, nome verdadeiro do anão, ficou famoso por sua capacidade extraordinária de consumir vinho, cerca de 30 litros por dia.