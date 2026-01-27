Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exame de DNA desmente informação sobre o descobridor Cristóvão Colombo

Exame de DNA desmente informação sobre o descobridor Cristóvão Colombo

Antes disso, acreditava-se que Colombo havia nascido em Gênova, Itália, em 1451, em uma família de tecelões. Contudo, a pesquisa evidencia que ele possa ter nascido na Espanha, em Valência, e ter origem judaica.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

Na época, 300 mil judeus praticantes residiam na Espanha. Em 1942, porém, foram forçados a se converter ao catolicismo ou deixar o território, justamente no mesmo ano em que Colombo chegou às Américas.

Crédito: Domínio Público/Wikimédia Commons

O estudo, iniciado em 2003, foi realizado pelo professor de Medicina Legal da Universidade de Granada, José Antonio Lorente, e pelo historiador Marcial Castro. Eles desenterram o que se pensava ser os restos mortais de Colombo, localizados na Catedral de Sevilha.

Crédito: José Lemos Silva/Wikimédia Commons

