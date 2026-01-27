Essa ilha da Austrália nasceu dos restos de um navio encalhado: entenda como foi possível
Quem observa essa formação à distância pensa tratar-se de uma pequena ilha de formato peculiar, mas na realidade uma embarcação encalhada foi recoberta de vegetação até adquirir o curioso aspecto atual.
A ilha artificial da Baia Cockle está no corpo dos restos do transatlântico City of Adelaide, navio construído no século 19 (inaugurado em 1863).
O transatlântico australiano era movido a vapor e se deslocou diversas vezes com passageiros entre o país da Oceania e a Inglaterra.
Nos anos 1910, quando não conduzia mais passageiros e servia apenas como cargueiro – passou, especialmente, a armazenar carvão – o City of Adelaide foi atingido por um incêndio que, felizmente, não deixou nenhuma vítima.
Curiosamente, o incêndio aconteceu em 1912, mesmo ano da tragédia com outro transatlântico, o Titanic, cujo naufrágio é um dos mais famosos da história.