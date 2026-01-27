Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Essa ilha da Austrália nasceu dos restos de um navio encalhado: entenda como foi possível

Essa ilha da Austrália nasceu dos restos de um navio encalhado: entenda como foi possível

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Quem observa essa formação à distância pensa tratar-se de uma pequena ilha de formato peculiar, mas na realidade uma embarcação encalhada foi recoberta de vegetação até adquirir o curioso aspecto atual.

Crédito: - Reprodução de video ABC News

" class="op_lazy">

A ilha artificial da Baia Cockle está no corpo dos restos do transatlântico City of Adelaide, navio construído no século 19 (inaugurado em 1863).

Crédito: Reprodução de video ABC News

" class="op_lazy">

O transatlântico australiano era movido a vapor e se deslocou diversas vezes com passageiros entre o país da Oceania e a Inglaterra.

Crédito: Reprodução de video ABC News

" class="op_lazy">

Nos anos 1910, quando não conduzia mais passageiros e servia apenas como cargueiro – passou, especialmente, a armazenar carvão – o City of Adelaide foi atingido por um incêndio que, felizmente, não deixou nenhuma vítima.

Crédito: Reprodução de video ABC News

" class="op_lazy">

Nos anos 1910, quando nÃ£o conduzia mais passageiros e servia apenas como cargueiro – passou, especialmente, a armazenar carvÃ£o – o City of Adelaide foi atingido por um incÃªndio que, felizmente, nÃ£o deixou nenhuma vÃ­tima.

Crédito: ReproduÃ§Ã£o de video ABC News

" class="op_lazy">

Curiosamente, o incêndio aconteceu em 1912, mesmo ano da tragédia com outro transatlântico, o Titanic, cujo naufrágio é um dos mais famosos da história.

Crédito: Autor Deconhecido

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar