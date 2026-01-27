Espécie de morcego que havia sumido há cinco décadas reaparece e surpreende pesquisadores
Este morcego raro é nativo da região do Deserto de Karakum, que se estende pelas fronteiras do Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão.
Posteriormente, um macho foi encontrado em uma caverna a quase 90 quilômetros do primeiro registro.
Com a redescoberta, o Museu de História Natural de Berlim divulgou que planeja aprofundar as pesquisas sobre os morcegos da Ásia Central.
Além disso, o governo do Turcomenistão estuda criar uma grande área de proteção ambiental para preservar essa e outras espécies locais.
Assim como o morcego-orelhudo-turcomano, há outras espécies raras de morcego que despertam o interesse da ciência; veja algumas!