Espécie de morcego que havia sumido há cinco décadas reaparece e surpreende pesquisadores

Este morcego raro é nativo da região do Deserto de Karakum, que se estende pelas fronteiras do Turcomenistão, Cazaquistão e Uzbequistão.

Crédito: Wikimedia Commons/flydime

Posteriormente, um macho foi encontrado em uma caverna a quase 90 quilômetros do primeiro registro.

Crédito: Beverly Mixon/Pixabay

Com a redescoberta, o Museu de História Natural de Berlim divulgou que planeja aprofundar as pesquisas sobre os morcegos da Ásia Central.

Crédito: Wikimedia Commons/Jörg Zägel

Além disso, o governo do Turcomenistão estuda criar uma grande área de proteção ambiental para preservar essa e outras espécies locais.

Crédito: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen

Assim como o morcego-orelhudo-turcomano, há outras espécies raras de morcego que despertam o interesse da ciência; veja algumas!

Crédito: paislie/Pixabay

