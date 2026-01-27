Em Nazaré, brasileiro Will Santana surfa onda colossal durante tempestade

Nazaré é uma pequena vila litorânea portuguesa localizada no distrito de Leiria, na região Oeste de Portugal. Ao longo das últimas décadas, o então pacato vilarejo de pescadores transformou-se em um dos destinos mais emblemáticos do mundo não só para quem ama o mar, mas para turistas e atletas de elite de todos os continentes.

Crédito: - LUIS ASCENSO/WikimédiaCommons