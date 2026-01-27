Em Nazaré, brasileiro Will Santana surfa onda colossal durante tempestade
A praia, famosa mundialmente pelas ondulações extremas, voltou a registrar ondas impressionantes que ultrapassaram os 25 metros de altura após a passagem da tempestade.
O surfista realizou o feito em um cenÃ¡rio de mar caÃ³tico, com muita espuma e forte turbulÃªncia. Will seguiu para a esquerda e surfou de backside (manobra de costas para a onda), mantendo o controle mesmo diante das condiÃ§Ãµes adversas, atÃ© conseguir sair da onda sem cair, concluindo a manobra com sucesso.
O feito foi celebrado pelo prÃ³prio atleta nas redes sociais. Em uma publicaÃ§Ã£o no Instagram, Will resumiu a experiÃªncia com poucas palavras: âTempestade Ingrid na Europa. Ventos fortes. Ondas gigantes. Surfe no limiteâ.
Especialista em ondas gigantes, Will Santana percorre diversos pontos do planeta em busca dos maiores desafios do mundo.Â
Com ampla experiência em Nazaré, ele faz parte do seleto grupo de surfistas que enfrentam algumas das situações mais extremas da modalidade, sempre apoiado por planejamento detalhado, equipe de resgate e preparação física intensa.
Natural de Sergipe, Willyam Santana é reconhecido como um dos nomes do surfe de ondas gigantes, modalidade que reúne atletas como Lucas Chumbo e Pedro Scooby, e sua história é vista como exemplo de superação em um dos esportes mais radicais do planeta.