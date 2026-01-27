Dia do Carteiro foi celebrado em 25 de janeiro; conheça a história dos Correios
Ao longo de mais de três séculos, a empresa passou de mensageiros que viajavam semanas a cavalo ou em navios portugueses para se tornar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em 1969.
Ao longo do século 20, os Correios ampliaram enormemente seu alcance e portfólio de serviços.
Além das tradicionais cartas e telegramas, a estatal incorporou serviços expressos como o SEDEX e serviços financeiros como o Banco Postal em parceria com o Banco do Brasil.
O Código de Endereçamento Postal (CEP), lançado em 1971, chegou para facilitar a organização das localidades brasileiras e facilitar a logística de encomendas.
Esse feito reforçou sua importância social e econômica, especialmente em áreas remotas onde operadores privados nem sempre conseguem atuar de forma ampla.
Nos anos mais recentes, contudo, a trajetória da estatal tem sido marcada por uma série de desafios.