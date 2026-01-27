Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Carteiro foi celebrado em 25 de janeiro; conheça a história dos Correios

Dia do Carteiro foi celebrado em 25 de janeiro; conheça a história dos Correios

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Ao longo de mais de três séculos, a empresa passou de mensageiros que viajavam semanas a cavalo ou em navios portugueses para se tornar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em 1969.

Crédito: Wikimedia Commons/Ridiculopathy

" class="op_lazy">

Ao longo do século 20, os Correios ampliaram enormemente seu alcance e portfólio de serviços.

Crédito: Wikimedia Commons/Ridiculopathy

" class="op_lazy">

Além das tradicionais cartas e telegramas, a estatal incorporou serviços expressos como o SEDEX e serviços financeiros como o Banco Postal em parceria com o Banco do Brasil.

Crédito: Wikimedia Commons/Paulo rsmenezes

" class="op_lazy">

O Código de Endereçamento Postal (CEP), lançado em 1971, chegou para facilitar a organização das localidades brasileiras e facilitar a logística de encomendas.

Crédito: Divulgação/MPF-MA

" class="op_lazy">

Esse feito reforçou sua importância social e econômica, especialmente em áreas remotas onde operadores privados nem sempre conseguem atuar de forma ampla.

Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

" class="op_lazy">

Nos anos mais recentes, contudo, a trajetória da estatal tem sido marcada por uma série de desafios.

Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar