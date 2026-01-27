Descoberta pode mudar os tratamentos contra a queda de cabelo
Cientistas utilizaram microscopia 3D em tempo real para observar folículos humanos vivos em laboratório. A análise mostrou que o fio não cresce por pressão da raiz, mas é puxado para cima por células que se movem em espiral ao seu redor.
Ao interferir na actina, proteína ligada ao movimento celular, o crescimento caiu drasticamente. A descoberta indica que futuras terapias poderão focar nas forças mecânicas do folículo, abrindo caminho para tratamentos mais eficazes e precisos contra a calvície.
A calvície assusta, sobretudo, os homens por afetar a autoestima e a confiança, sendo que a perda de cabelo está ligada a inúmeros fatores. No entanto, um deles está ligado diretamente com a alimentação, que deve ser equilibrada.
Com isso, a alimentação impacta diretamente em todas as funções do organismo e com a saúde dos cabelos não é diferente. Os alimentos são responsáveis pelos nutrientes utilizados pelo corpo humano, que contribuem para a saúde e o bem-estar.
O foco é optar por comidas fáceis de encontrar e inserir na rotina, além de assumirem possibilidades de preparo variadas. Entre eles, estão os alimentos frescos como legumes, frutas, cereais, carne e ovos.
Fazer escolhas alimentares conscientes é o primeiro passo para cuidar da saúde e focar no fortalecimento dos cabelos. Deve-se, então, incluir alimentos que sejam ricos em proteínas, ferro, zinco, vitaminas, ômega 3, biotina, selênio e cromo.