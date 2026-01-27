De Portugal à América Latina: como as empanadas viraram paixão mundial

As empanadas são pequenos pastéis assados ou fritos, tradicionalmente recheados com carne, queijo, vegetais ou combinações variadas de ingredientes salgados.

Muito populares em diversos países da América Latina e também na Península Ibérica, elas fazem parte do cotidiano alimentar e das celebrações regionais. Podem ser encontradas em feiras, padarias, restaurantes e até em versões caseiras preparadas para reuniões familiares.

O formato geralmente é semicircular, com as bordas fe / Crédito: Cozinha Contemporânea