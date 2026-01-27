De galã a dez vezes no Oscar: relembre a trajetória do ator Paul Newman, lenda de Hollywood
Nascido em 26 de janeiro de 1925, em Shaker Heights, Ohio, Paul Leonard Newman começou sua trajetória no teatro e na televisão antes de explodir nas telas de cinema na década de 1950.
Na Segunda Guerra Mundial, Newman serviu como operador de rádio e artilheiro de cauda em bombardeiros torpedeiros.
Após conseguir dispensa da marinha americana, ele foi estudar teatro e economia no Kenyon College, em Ohio, em 1949. Depois, frequentou a Yale School of Drama e, posteriormente, o prestigiado Actors Studio, de Nova York.