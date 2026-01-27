Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De galã a dez vezes no Oscar: relembre a trajetória do ator Paul Newman, lenda de Hollywood

De galã a dez vezes no Oscar: relembre a trajetória do ator Paul Newman, lenda de Hollywood

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Nascido em 26 de janeiro de 1925, em Shaker Heights, Ohio, Paul Leonard Newman começou sua trajetória no teatro e na televisão antes de explodir nas telas de cinema na década de 1950.

Crédito: Domínio Público/MGM

" class="op_lazy">

Na Segunda Guerra Mundial, Newman serviu como operador de rádio e artilheiro de cauda em bombardeiros torpedeiros.

Crédito: Domínio Público/Studio

" class="op_lazy">

Após conseguir dispensa da marinha americana, ele foi estudar teatro e economia no Kenyon College, em Ohio, em 1949. Depois, frequentou a Yale School of Drama e, posteriormente, o prestigiado Actors Studio, de Nova York.

Crédito: Pixabay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar