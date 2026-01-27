Crianças que vivem nesse arquipélago aprendem assobio como linguagem na escola
Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.
O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.
Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.
O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruído e o intervalo entre um som e outro.
O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.
La Gomera é a segunda menor ilha das Canárias, com apenas 20 km de norte a sul. É um tesouro ecológico, com uma bela costa de areais entre falésias.