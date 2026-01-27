Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Crianças que vivem nesse arquipélago aprendem assobio como linguagem na escola

Os moradores aprendem esse tipo de linguagem na escola desde 1999.

Crédito: Youtube Canal Heriberta Kamimura

O idioma oficial é o castelhano, já que as ilhas são uma região autônoma, mas vinculada à Espanha.

Crédito: Imagem de sgrunden por Pixabay

Mas os moradores se comunicam por assobio de forma bastante frequente, como uma espécie de segundo idioma oficial.

Crédito: Youtube Canal Heriberta Kamimura, Creative Commons e Governo de Canárias

O assobio substitui vogais e consoantes variando conforme o tom do ruído e o intervalo entre um som e outro.

Crédito: Reprodução Globoplay

O assobio é adotado, principalmente, na Ilha de La Gomera, uma das que compõem o arquipélago.

Crédito: Imagem de Nici Keil por Pixabay

La Gomera é a segunda menor ilha das Canárias, com apenas 20 km de norte a sul. É um tesouro ecológico, com uma bela costa de areais entre falésias.

Crédito: Flickr Carlos victorero

