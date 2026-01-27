Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comunidade científica em alerta: aquecimento global causa espalhamento global de amebas mortais

Comunidade científica em alerta: aquecimento global causa espalhamento global de amebas mortais

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

A pesquisa foi liderada pelo autor Longfei Shu, da Universidade Sun Yat-sen, na China.

Crédito: Wikimedia Commons/古海岸遗址

" class="op_lazy">

De acordo com pesquisadores das áreas ambiental e de saúde pública, esses seres unicelulares estão presentes naturalmente no solo e na água.

Crédito: naipo.de/Unsplash

" class="op_lazy">

Segundo os cientistas, as amebas estão se disseminando com mais rapidez em razão do aquecimento do planeta, da precarização das redes de abastecimento e da insuficiência de programas de vigilância.

Crédito: Reprodução/CDC

" class="op_lazy">

Apesar de grande parte dessas amebas não representar perigo, algumas espécies podem provocar infecções graves e frequentemente fatais.

Crédito: Divulgação/Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern

" class="op_lazy">

Esse organismo é responsável por uma rara inflamação cerebral que ocorre quando água contaminada entra pelas narinas, geralmente durante banhos ou mergulhos.

Crédito: PublicDomainPictures/Pixabay

" class="op_lazy">

Os autores também ressaltam que essas amebas podem servir de abrigo para outros agentes patogênicos, como vírus e bactérias.

Crédito: Flickr - Monado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar