Comunidade científica em alerta: aquecimento global causa espalhamento global de amebas mortais
A pesquisa foi liderada pelo autor Longfei Shu, da Universidade Sun Yat-sen, na China.
De acordo com pesquisadores das áreas ambiental e de saúde pública, esses seres unicelulares estão presentes naturalmente no solo e na água.
Segundo os cientistas, as amebas estão se disseminando com mais rapidez em razão do aquecimento do planeta, da precarização das redes de abastecimento e da insuficiência de programas de vigilância.
Apesar de grande parte dessas amebas não representar perigo, algumas espécies podem provocar infecções graves e frequentemente fatais.
Esse organismo é responsável por uma rara inflamação cerebral que ocorre quando água contaminada entra pelas narinas, geralmente durante banhos ou mergulhos.
Os autores também ressaltam que essas amebas podem servir de abrigo para outros agentes patogênicos, como vírus e bactérias.