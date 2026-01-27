Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como funcionam os Listening Bars, bares de música ativa que conquistaram o Brasil

Como funcionam os Listening Bars, bares de música ativa que conquistaram o Brasil

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Esses espaços colocam a música como protagonista, criando ambientes onde o volume não compete com a conversa, mas molda a experiência sonora.

Crédito: Reprodução do instagram @matizbarsp

" class="op_lazy">

Inspirados nos cafés de jazz japoneses, conhecidos como jazz kissa, os listening bars oferecem ambientes cuidadosamente projetados para uma audição atenta.

Crédito: Reprodução do instagram @caracolbar

" class="op_lazy">

Equipados com toca-discos, sistemas de som potentes e uma curadoria musical, esses bares se propõem a fornecer aos clientes uma experiência sensorial única.

Crédito: Reprodução do instagram @caracolbar

" class="op_lazy">

A seleÃ§Ã£o musical Ã© feita por DJs convidados ou residentes, com estilos que variam do soul ao lo-fi, passando por MPB e trilhas sonoras de cinema.

Crédito: ReproduÃ§Ã£o do instagram @caracolbar

" class="op_lazy">

Ao contrário das plataformas de streaming, onde o próximo som é definido por padrões de comportamento, os listening bars valorizam o inesperado.

Crédito: Reprodução do instagram @caracolbar

" class="op_lazy">

Esse conceito tem como objetivo resgatar a experiência de ouvir música sem interrupções, em um ambiente que estimula a atenção plena.

Crédito: Reprodução do instagram @caracolbar

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Entretenimento

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar