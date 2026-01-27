Como funcionam os Listening Bars, bares de música ativa que conquistaram o Brasil
Esses espaços colocam a música como protagonista, criando ambientes onde o volume não compete com a conversa, mas molda a experiência sonora.
Inspirados nos cafés de jazz japoneses, conhecidos como jazz kissa, os listening bars oferecem ambientes cuidadosamente projetados para uma audição atenta.
Equipados com toca-discos, sistemas de som potentes e uma curadoria musical, esses bares se propõem a fornecer aos clientes uma experiência sensorial única.
A seleÃ§Ã£o musical Ã© feita por DJs convidados ou residentes, com estilos que variam do soul ao lo-fi, passando por MPB e trilhas sonoras de cinema.
Ao contrário das plataformas de streaming, onde o próximo som é definido por padrões de comportamento, os listening bars valorizam o inesperado.
Esse conceito tem como objetivo resgatar a experiência de ouvir música sem interrupções, em um ambiente que estimula a atenção plena.