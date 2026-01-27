Com estantes que vão até o teto, Tianjin tem a mais incrível biblioteca do mundo
Ao atravessar suas portas, a sensação é de entrar em outro mundo. Uma “caverna de livros” com cinco andares e 33.700 metros quadrados revelados em curvas e cobertas de obras, do chão ao teto. Mas não engane: alguns livros são falsos, meramente decorativos.
Contudo, cada detalhe reforça a monumentalidade de um espaço dedicado às ideias e pensado para ser funcional e cenográfico. Nele, o visitante se sente pequeno diante da grandeza do saber. A biblioteca, aliás, abriu em outubro de 2017 e logo na primeira semana de funcionamento, foi visitada por aproximadamente dez mil pessoas por dia, sendo responsável por filas gigantescas do lado de fora.
A luz natural invade o átrio e reflete nas superfícies brancas, construindo um ambiente que parece suspenso entre sonho e realidade. O “olho” central funciona como farol de cultura e encontro, guiando passos curiosos rumo às estantes onduladas. À noite, a iluminação deste templo futurista do conhecimento cria atmosfera quase cósmica.
Suas estantes vão além das prateleiras comuns: têm ondas que se desdobram em movimento, como se fossem rochas de papel moldadas pela imaginação. O olhar percorre curvas infinitas que convidam à exploração, transformando cada livro em parte de uma escultura viva.
Esse espetáculo arquitetônico rapidamente ultrapassou fronteiras, tornando-se destino obrigatório para quem visita a cidade costeira no norte da China. Turistas chegam tanto para fotografar quanto para se perder nos livros, pois cada visita é experiência que une arte, turismo e cultura.
Mediante tamanha imponência, predomina a ordem. Afinal, existe um sistema sequencial para que cada visitante encontre livros específicos em cada camada. Cada fila, portanto, tem um nome e é identificada por ordem alfabética.