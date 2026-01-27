Cidade sueca de Malmö une patrimônio histórico com inovação urbana sustentável
Fundada no final do século 13 no condado de Scania, Malmö foi originalmente parte do reino da Dinamarca até ser cedida à Suécia em 1658, com o Tratado de Roskilde.
A cidade portuária fica no sul da Suécia, na margem do canal de Öresund, no Mar Báltico, que separa o país da vizinha Dinamarca. A Ponte de Öresund, que liga a capital dinamarquesa Copenhague a Malmö. Com 7.845 metros de comprimento, é a maior ponte rodoferroviária da Europa em relação à altura do vão acima do nível da água.
Ela se tornou uma das primeiras cidades industriais da Península da Escandinávia, sendo berço de grandes empresas como a Kockums, Skanska e Scania AB.
Com uma transformação urbana significativa no início do século 21, evoluiu de polo industrial para centro de inovação urbana, biotecnologia, TI e logística, com forte presença da Universidade de Malmö, que foi fundada em 1998.
De acordo com dados mais recentes, a cidade de Malmö tem 339 mil habitantes. A Região Metropolitana, por sua vez, tem 780 mil moradores.