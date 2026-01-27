Cerejeiras japonesas: beleza e renovação que conquistam gerações
Suas flores, conhecidas como sakura, desabrocham por um curto período de tempo, geralmente entre março e abril, criando uma paisagem de tons rosados que atrai milhões de pessoas para contemplação. Vamos aqui conhecer um pouco mais sobre elas, que tal?
A origem das cerejeiras remonta ao continente asiático, e no Japão, elas se tornaram símbolos culturais desde o período Heian (794-1185), quando a aristocracia passou a cultivá-las em jardins e a incluí-las em poemas e pinturas.
Antes disso, a prática de contemplação floral estava voltada para as ameixeiras, que eram de origem chinesa. Com o tempo, as sakura passaram a representar a efemeridade da vida, um conceito profundamente enraizado no budismo e na filosofia japonesa.
A prática do hanami, que significa “observar as flores”, é uma tradição milenar que envolve reuniões ao ar livre para admirar as cerejeiras em plena floração.
Famílias e amigos fazem piqueniques sob as árvores, compartilhando comidas e bebidas, enquanto apreciam a lindíssima paisagem.
Locais famosos para o hanami incluem o Ueno Park e o Shinjuku Gyoen, ambos em Tóquio, que possuem milhares de árvores e proporcionam um espetáculo natural incomparável.