Cerejeiras japonesas: beleza e renovação que conquistam gerações

Suas flores, conhecidas como sakura, desabrocham por um curto período de tempo, geralmente entre março e abril, criando uma paisagem de tons rosados que atrai milhões de pessoas para contemplação. Vamos aqui conhecer um pouco mais sobre elas, que tal?

Crédito: Imagem de Ambir Tolang por Pixabay

A origem das cerejeiras remonta ao continente asiático, e no Japão, elas se tornaram símbolos culturais desde o período Heian (794-1185), quando a aristocracia passou a cultivá-las em jardins e a incluí-las em poemas e pinturas.

Crédito: Imagem de ?Christel? por Pixabay

Antes disso, a prática de contemplação floral estava voltada para as ameixeiras, que eram de origem chinesa. Com o tempo, as sakura passaram a representar a efemeridade da vida, um conceito profundamente enraizado no budismo e na filosofia japonesa.

Crédito: Imagem de ?Christel? por Pixabay

A prática do hanami, que significa “observar as flores”, é uma tradição milenar que envolve reuniões ao ar livre para admirar as cerejeiras em plena floração.

Crédito: Imagem de 용한 배 por Pixabay

Famílias e amigos fazem piqueniques sob as árvores, compartilhando comidas e bebidas, enquanto apreciam a lindíssima paisagem.

Crédito: -Imagem de Bente Jønsson por Pixabay

Locais famosos para o hanami incluem o Ueno Park e o Shinjuku Gyoen, ambos em Tóquio, que possuem milhares de árvores e proporcionam um espetáculo natural incomparável.

Crédito: Imagem de Karsten Paulick por Pixabay

