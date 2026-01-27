Cenário de fim do mundo: Inteligência Artificial deixa cidades brasileiras com aspecto de abandono 16:12 | 27/01/2026 Autor Flipar Flipar Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia Recentemente, vídeos mostrando como seriam algumas cidades brasileiras abandonadas ganharam as telas do Tik Tok. Com o uso da Inteligência Artificial (IA), as paisagens passaram a ter contornos sombrios. / Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Recentemente, vídeos mostrando como seriam algumas cidades brasileiras abandonadas ganharam as telas do Tik Tok. Com o uso da Inteligência Artificial (IA), as paisagens passaram a ter contornos sombrios. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Nos vídeos, é possível ver como os ambientes estão atualmente em comparação com construções vazias e abandonadas. Essa trend se tornou popular, e muitos usuários relembraram séries que reproduzem realidades semelhantes: The Walking Dead e The Last of Us. Crédito: Divulgação Nos vídeos, é possível ver como os ambientes estão atualmente em comparação com construções vazias e abandonadas. Essa trend se tornou popular, e muitos usuários relembraram séries que reproduzem realidades semelhantes: The Walking Dead e The Last of Us. Crédito: Divulgação As imagens podem ser encontradas em uma rápida pesquisa no Tik Tok. Os vídeos rapidamente ganharam engajamento e aparentam ter sido criados através de softwares de IA, como o Midjourney. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop As imagens podem ser encontradas em uma rápida pesquisa no Tik Tok. Os vídeos rapidamente ganharam engajamento e aparentam ter sido criados através de softwares de IA, como o Midjourney. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Nos clipes, é possível ver grandes pontos turísticos de cidades brasileiras, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vila Velha, Natal e Goiânia. Todas elas foram adaptadas para novas imagens, como se tornassem cidades abandonadas do mapa. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Nos clipes, é possível ver grandes pontos turísticos de cidades brasileiras, como: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vila Velha, Natal e Goiânia. Todas elas foram adaptadas para novas imagens, como se tornassem cidades abandonadas do mapa. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Além do Midjourney, o usuário pode criar imagens através de comandos de texto por meio de outras plataformas. Entre elas, estão o Bing Image Creator, CanvaAL e o aplicativo StarryAl, que está disponível para Android e Iphone (iOS). Crédito: Imagem de Iurimotov, Freepik Além do Midjourney, o usuário pode criar imagens através de comandos de texto por meio de outras plataformas. Entre elas, estão o Bing Image Creator, CanvaAL e o aplicativo StarryAl, que está disponível para Android e Iphone (iOS). Crédito: Imagem de Iurimotov, Freepik Na trend, alguns usuários também recomendaram a plataforma ‘Leonardo.AI’ para gerar imagens. Por meio do aplicativo, o usuário consegue produzir as fotos desejadas a partir da inteligência artificial em poucos segundos. Crédito: Youtube Canal Eliezer Tymniak Na trend, alguns usuários também recomendaram a plataforma ‘Leonardo.AI’ para gerar imagens. Por meio do aplicativo, o usuário consegue produzir as fotos desejadas a partir da inteligência artificial em poucos segundos. Crédito: Youtube Canal Eliezer Tymniak A primeira imagem é do Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do Brasil. Na foto, é mostrada como a cidade está atualmente. A beleza da praia, com a areia e o mar, que encantam não só os moradores da cidade maravilhosa, como também os turistas. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop A primeira imagem é do Rio de Janeiro, um dos cartões-postais do Brasil. Na foto, é mostrada como a cidade está atualmente. A beleza da praia, com a areia e o mar, que encantam não só os moradores da cidade maravilhosa, como também os turistas. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Por outro lado, com a Inteligência Artificial (IA), a mesma paisagem foi transformada em uma cidade abandonada. É possível ver a areia da praia tomada por um longo espaço de matagais. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Por outro lado, com a Inteligência Artificial (IA), a mesma paisagem foi transformada em uma cidade abandonada. É possível ver a areia da praia tomada por um longo espaço de matagais. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Outra cidade importante do Brasil que entrou na trend foi São Paulo. A terra da garoa com seus prédios e as intensas rodovias, que diariamente recebem uma grande quantidade de veículos automotivos. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Outra cidade importante do Brasil que entrou na trend foi São Paulo. A terra da garoa com seus prédios e as intensas rodovias, que diariamente recebem uma grande quantidade de veículos automotivos. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Novamente, como foi na imagem do Rio de Janeiro, a capital paulistana é transformada através da Inteligência Artificial (IA) e adquire contornos de abandono. Na nova foto, é possível ver que São Paulo também teve o aumento da vegetação, assim como a diminuição dos prédios e escassez de veículos. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Novamente, como foi na imagem do Rio de Janeiro, a capital paulistana é transformada através da Inteligência Artificial (IA) e adquire contornos de abandono. Na nova foto, é possível ver que São Paulo também teve o aumento da vegetação, assim como a diminuição dos prédios e escassez de veículos. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Na brincadeira do Tik Tok sobre as cidades brasileiras, a capital Brasília não poderia ficar de fora. A imagem expõe o Palácio do Congresso Nacional, que é a famosa Praça dos Três Poderes, sede do poder Legislativo do Brasil. A obra foi idealizada pelo eterno Oscar Niemeyer (1907-2012). Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Na brincadeira do Tik Tok sobre as cidades brasileiras, a capital Brasília não poderia ficar de fora. A imagem expõe o Palácio do Congresso Nacional, que é a famosa Praça dos Três Poderes, sede do poder Legislativo do Brasil. A obra foi idealizada pelo eterno Oscar Niemeyer (1907-2012). Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Com a adaptação, uma das cúpulas, que representa o Senado Federal do Brasil, simplesmente desaparece. No entorno, a vegetação aparece totalmente descuidada e abandonada, assim como o espelho d’água, que aparenta estar poluído. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Com a adaptação, uma das cúpulas, que representa o Senado Federal do Brasil, simplesmente desaparece. No entorno, a vegetação aparece totalmente descuidada e abandonada, assim como o espelho d’água, que aparenta estar poluído. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Para representar Manaus, a capital do Amazonas, a imagem utilizada é a do principal teatro da cidade, que foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, o teatro foi feito pelo deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Para representar Manaus, a capital do Amazonas, a imagem utilizada é a do principal teatro da cidade, que foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896. Localizado no Largo de São Sebastião, no Centro Histórico, o teatro foi feito pelo deputado provincial Antônio José Fernandes Júnior. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Como nas outras capitais, a vegetação toma conta, com aspecto de total abandono. Al falta de veículos e transeuntes ressaltam o que pode ser uma cidade sem qualquer cuidado. A arquitetura de um local, que leva cultura e ao povo manauara, aparece descuidada. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Como nas outras capitais, a vegetaÃ§Ã£o toma conta, com aspecto de total abandono. Al falta de veÃculos e transeuntes ressaltam o que pode ser uma cidade sem qualquer cuidado. A arquitetura de um local, que leva cultura e ao povo manauara, aparece descuidada. Crédito: ReproduÃ§Ã£o/TikTok/@huiop A Trend também utilizou o centro de Recife para exemplificar uma das capitais mais importantes do Brasil. O Centro Histórico da capital pernambucana traz várias atrações, com uma arquitetura colonial, que são patrimônios culturais e históricos do país. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop A Trend também utilizou o centro de Recife para exemplificar uma das capitais mais importantes do Brasil. O Centro Histórico da capital pernambucana traz várias atrações, com uma arquitetura colonial, que são patrimônios culturais e históricos do país. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop A imagem se transforma em um verdadeiro mausoléu, com estruturas arquitetônicas inacabadas. Além da alta vegetação como em outras capitais, um local que transmite alegria e sempre é tomado pelo frevo no carnaval, ganha contornos de abandono. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop A imagem se transforma em um verdadeiro mausoléu, com estruturas arquitetônicas inacabadas. Além da alta vegetação como em outras capitais, um local que transmite alegria e sempre é tomado pelo frevo no carnaval, ganha contornos de abandono. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Representando o Sul do país, a imagem de Curitiba é do Jardim Botânico da cidade. O ponto turístico tem o formato de uma estufa tropical, com três cúpulas. Além de uma área arborizada com trilhas e um jardim sensorial. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Representando o Sul do país, a imagem de Curitiba é do Jardim Botânico da cidade. O ponto turístico tem o formato de uma estufa tropical, com três cúpulas. Além de uma área arborizada com trilhas e um jardim sensorial. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Com o uso da Inteligência Artificial (IA), o local se transforma em um espaço mal acabado, sem vida e com alta vegetação. As flores expostas na entrada dão espaço apenas para um matagal à frente do Jardim Botânico Municipal. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Com o uso da Inteligência Artificial (IA), o local se transforma em um espaço mal acabado, sem vida e com alta vegetação. As flores expostas na entrada dão espaço apenas para um matagal à frente do Jardim Botânico Municipal. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Projetada por Oscar Niemeyer, a Estação Cabo Branco representa João Pessoa, capital da Paraíba. O local tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Projetada por Oscar Niemeyer, a Estação Cabo Branco representa João Pessoa, capital da Paraíba. O local tem a missão de levar cultura, arte, ciência e tecnologia à população de forma gratuita. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Para exemplificar uma cidade abandonada, o local aparece com rachaduras na estrutura e uma vegetação sem qualquer cuidado. Os espelhos da Estação Cabo Branco aparecem quebrados e a torre sem sua cor predominantemente branca. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Para exemplificar uma cidade abandonada, o local aparece com rachaduras na estrutura e uma vegetação sem qualquer cuidado. Os espelhos da Estação Cabo Branco aparecem quebrados e a torre sem sua cor predominantemente branca. Crédito: Reprodução/TikTok/@huiop Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente