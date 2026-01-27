Casa invertida atiça a curiosidade de visitantes em vilarejo da Polônia
Trata-se de Szymbark, um simpático vilarejo que possui apenas 541 habitantes.
O maior ícone local é a Casa de Cabeça para Baixo (Dom Do Góry Nogami), uma construção que literalmente inverte a lógica arquitetônica, com telhado no chão e fundação no ar.
Mais do que uma atração turística, a obra é uma crítica artística ao período comunista na Polônia, simbolizando como as estruturas sociais estavam “invertidas” na época.
Para reforçar essa sensação de desconstrução, suas janelas são apenas decorativas e o interior foi projetado para causar desorientação nos visitantes.
Além dessa casa inusitada, Szymbark abriga diversas atrações que combinam história, cultura e elementos curiosos.
Entre elas estão a maior tábua de madeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book.