Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bebê de Rafa Kalimann e Nattan surgem ‘fofa’ em novos cliques e encanta a web

Bebê de Rafa Kalimann e Nattan surgem ‘fofa’ em novos cliques e encanta a web

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Com apenas 20 dias de vida, Zuza Helena chamou a atenção do pai pelo rápido crescimento. “Essa menina está muito grande, meu Deus”, comentou ele.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

" class="op_lazy">

O artista, que está viajando por causa da agenda de shows, também compartilhou momentos fofos com a filha enquanto jogava videogame, com a bebê usando um headset para proteger do barulho.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

" class="op_lazy">

Rafa Kalimann também compartilhou uma foto inédita da bebê dormindo, mostrando em detalhes o rostinho da filha.

Crédito: Reprodução @rafakalimann

" class="op_lazy">

Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento de Zuza Helena no dia 6 de janeiro de 2026. É a primeira filha do casal.

Crédito: Reprodução Instagram /@rafakalimann

" class="op_lazy">

A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda, Nattan escreveu: “O dia que será pra sempre”.

Crédito: Reprodução Instagram /@rafakalimann

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar