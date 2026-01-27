Bebê de Rafa Kalimann e Nattan surgem ‘fofa’ em novos cliques e encanta a web
Com apenas 20 dias de vida, Zuza Helena chamou a atenção do pai pelo rápido crescimento. “Essa menina está muito grande, meu Deus”, comentou ele.
O artista, que está viajando por causa da agenda de shows, também compartilhou momentos fofos com a filha enquanto jogava videogame, com a bebê usando um headset para proteger do barulho.
Rafa Kalimann também compartilhou uma foto inédita da bebê dormindo, mostrando em detalhes o rostinho da filha.
Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento de Zuza Helena no dia 6 de janeiro de 2026. É a primeira filha do casal.
A chegada da bebê foi compartilhada nas redes sociais por meio de um carrossel de imagens que mostra a criança nos braços dos pais e momentos do parto, realizado na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo. Na legenda, Nattan escreveu: “O dia que será pra sempre”.