Babosa: o poder natural que cuida da saúde e da beleza
Embora sua utilização seja bem reconhecida e muitas vezes recomendada em práticas de beleza e saúde, é importante observar que seu consumo oral pode trazer riscos à saúde.
A planta oferece uma série de propriedades benéficas, mas também apresenta algumas contraindicações que precisam ser consideradas antes do uso. Vamos conhecer algumas.
No que diz respeito aos benefícios, a babosa é amplamente valorizada pelas suas propriedades hidratantes, cicatrizantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Para a pele, o gel extraído da planta é eficaz no tratamento de queimaduras, lesões superficiais, e até mesmo acne.
Suas qualidades regenerativas existem por conta de compostos como polissacarídeos e hormônios vegetais, que ajudam na renovação celular e na redução da inflamação. A babosa também é um bom aliado no combate ao líquen plano, condição inflamatória que causa lesões na pele, e pode aliviar sintomas relacionados à herpes.
