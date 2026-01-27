Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Árvore “do ouro” absorve partículas do mineral pela raiz

Para surpresa geral, o ouro “nasce” nas árvores da Austrália. É o que garantem os cientistas da Organização de Pesquisa Científica e Industrial de Commonwealth, em um estudo publicado na revista “Nature Communications”.

Crédito: Sydney Oats/Wikimedia Commons

Os pesquisadores revelaram que certas árvores de eucalipto, na região de Kalgoorlie, têm a capacidade de absorver partículas microscópicas de ouro do solo por meio de suas raízes.

Crédito: Mickyjim64/Wikimedia Commons

Isso, na prática, significa uma nova perspectiva de exploração mineral, sendo as árvores aliadas importantes na busca por depósitos de ouro e outros minerais.

Crédito: Under the same moon/Wikimedia Commons

Além disso, a própria “anatomia” desses tipos de árvores de eucalipto favorece o mecanismo de absorção de ouro, revelando uma incrível adaptação da espécie a ambientes ricos em minerais.

Crédito: T. R. Shankar Raman/Wikimedia Commons

