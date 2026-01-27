Arroz tem mais variedades do que você imagina; descubra quais

O arroz é um dos alimentos mais consumidos do planeta e desempenha papel essencial na alimentação de bilhões de pessoas. Rico em carboidratos, ele é uma importante fonte de energia, além de fornecer vitaminas do complexo B, minerais como ferro e magnésio e pequenas quantidades de proteínas.

Dependendo do tipo, como o integral, também contribui com fibras que auxiliam no funcionamento do intestino e na manutenção da saúde metabólica. Sua versatilidade permite o preparo em pratos simples / Crédito: Imagem de Peggy und Marco Lachmann-Anke por Pixabay