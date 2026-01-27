Animais que simbolizam fé e tradição em várias culturas

A conexão entre seres humanos e animais atravessa a história e assume significados profundos em diversas tradições espirituais e religiosas.

Em muitas culturas, os animais são vistos como mensageiros do divino, símbolos de proteção ou representações de forças da natureza. Essa relação não se limita à crença individual, mas influencia rituais, festas, formas de respeito e até normas de convivência social.

A presença simbólica dos animais ajuda a explicar valores como equilíbrio, / Crédito: Creative Commons