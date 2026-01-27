Alexandre Desplat no Oscar 2026: a trajetória do compositor indicado por ‘Frankenstein’

A categoria Melhor Trilha Sonora Original premia composições musicais criadas especialmente para um filme. Assim, o objetivo da Academia é reconhecer o trabalho autoral do compositor e a forma como a trilha contribui para a narrativa e para o desenvolvimento dramático da obra. Vale destacar que músicas com letra não participam dessa categoria e concorrem separadamente em Melhor Canção OriginalCrédito: divulgação