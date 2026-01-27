A cultura das redes de descanso: tradição e conforto ao longo dos séculos

Acredita-se que as redes de descanso surgiram na área amazônica do Orinoco, por volta de 2500 a.C.. O primeiro a registrar o seu uso no Brasil foi Pero Vaz de Caminha, em 1500, que descreveu as “hamaka” (termo original para a rede, feito de cipó e lianas) nas casas dos povos nativos.

Crédito: reprodução de video