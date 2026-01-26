Uso de caneta emagrecedora sem registro no Brasil deixa mulher de 42 anos em estado grave
Segundo eles, o processo de reabilitação deve durar pelo menos 12 meses, exigindo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas e fonoaudiólogos.
Kellen chegou a ser internada duas vezes em dezembro, primeiro no Hospital João XXIII e depois, com o agravamento do quadro, seguiu tratamento no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte.
De acordo com a Anvisa, apenas canetas para emagrecimento devidamente registradas podem ser vendidas no país.
A paciente foi diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune raro em que o corpo ataca o próprio sistema nervoso.
Geralmente, os sintomas começam com formigamento e dormência, evoluindo para fraqueza muscular, perda de coordenação e, em casos graves, paralisia respiratória e dificuldade para engolir.
A doença costuma ser desencadeada por infecções (como a bactéria Campylobacter ou vírus como Zika e Influenza).