Uso de caneta emagrecedora sem registro no Brasil deixa mulher de 42 anos em estado grave

Segundo eles, o processo de reabilitação deve durar pelo menos 12 meses, exigindo o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapeutas e fonoaudiólogos.

Crédito: Reprodução/TV Globo

Kellen chegou a ser internada duas vezes em dezembro, primeiro no Hospital João XXIII e depois, com o agravamento do quadro, seguiu tratamento no Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte.

Crédito: Divulgação/Hospital das Clínicas da UFMG

De acordo com a Anvisa, apenas canetas para emagrecimento devidamente registradas podem ser vendidas no país.

Crédito: Marcelo Camargo - Agência Brasil

A paciente foi diagnosticada com a Síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio autoimune raro em que o corpo ataca o próprio sistema nervoso.

Crédito: insung yoon/Unsplash

Geralmente, os sintomas começam com formigamento e dormência, evoluindo para fraqueza muscular, perda de coordenação e, em casos graves, paralisia respiratória e dificuldade para engolir.

Crédito: Pexels/Anna Shvets

A doença costuma ser desencadeada por infecções (como a bactéria Campylobacter ou vírus como Zika e Influenza).

Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

