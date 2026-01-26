Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Turco “investiga” sumiço de galinhas e descobre cidade subterrânea no porão de casa

O misterioso local foi redescoberto em 1963 por um turco que via suas galinhas desaparecerem sem motivo. Até que um dia ele decidiu persegui-las e encontrou um buraco no seu porão

Crédito: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr

O morador derrubou uma parede e encontrou uma sala misteriosa, que era apenas uma das entradas para a antiga cidade de Elengubu, que recebeu então o novo nome de Derinkuyu. A entrada descoberta pelo turco, na verdade, era um túnel escuro.

Crédito: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr

A partir disso, as escavações começaram e os cientistas identificaram que, na verdade, era um complexo de 18 níveis de túneis, com uma profundidade de 85 metros. O equivalente a um prédio de 25 andares

Crédito: - Nevit Dilmen ikimedia commons

Alguns acessos podiam chegar a oito ou nove quilômetros de extensão e ligavam a antiga Elengubu a outras 200 pequenas cidades subterrâneas. Uma delas era a Kaymakli Underground City

Crédito: - Divulgação nomatto.com

Os estudiosos descobriram que o túnel na casa do turco era apenas uma das entradas para a Derenkuyu. Posteriormente, foram encontrados outros 599 acessos em residências na região da Capadócia

Crédito: - Divulgação/ kulturturizm.gov.tr

A notícia da ‘Cidade das Cavernas’ se espalhou pelo país e rapidamente atraiu a curiosidade de milhares de turistas. Em 1985, a localidade se tornou Patrimônio Mundial da Unesco

Crédito: - reprodução youtube

