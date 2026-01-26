Trios de Daniela Mercury no Carnaval de Salvador já têm datas; confira!
De acordo com o perfil “Chegou o Carnaval”, Mercury abrirá a folia no dia 12 de fevereiro, primeiro dia oficial da programação, desfilando pelo circuito Osmar.
Daniela Mercuri de Almeida Verçosa nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 28 de julho de 1965.
Desde muito jovem, ela demonstrou talento para as artes, iniciando seus estudos de dança aos oito anos. Ela se formou nessa área pela Universidade Federal da Bahia.
Nos anos 1980, ela deu início à carreira como integrante da Banda Eva, que à época ainda era um bloco carnavalesco. Ela foi backing vocal do grupo entre 1986 e 1989, antes de seguir carreira solo.
Em 1989, ela integrou a banda de Gilberto Gil e atuou como vocalista da banda de axé Companhia Clic, onde participou da gravação de dois discos – “Pega que Oh!” e “Ilha das Bananas”
Em seguida, Daniela Mercury deu início à sua carreira solo. O seu primeiro álbum, “Daniela”, logo projetou seu nome com canções como “Swing da Cor”, gravada com o bloco afro Olodum, que a colocou no topo das paradas brasileiras.