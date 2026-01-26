Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trios de Daniela Mercury no Carnaval de Salvador já têm datas; confira!

Autor Flipar
Flipar Autor
De acordo com o perfil “Chegou o Carnaval”, Mercury abrirá a folia no dia 12 de fevereiro, primeiro dia oficial da programação, desfilando pelo circuito Osmar.

Crédito: Divulgação

Daniela Mercuri de Almeida Verçosa nasceu em Salvador, capital da Bahia, no dia 28 de julho de 1965.

Crédito: Reprodução do X @danielamercury

Desde muito jovem, ela demonstrou talento para as artes, iniciando seus estudos de dança aos oito anos. Ela se formou nessa área pela Universidade Federal da Bahia.

Crédito: Reprodução do X @danielamercury

Nos anos 1980, ela deu início à carreira como integrante da Banda Eva, que à época ainda era um bloco carnavalesco. Ela foi backing vocal do grupo entre 1986 e 1989, antes de seguir carreira solo.

Crédito: Reprodução do X @danielamercury

Em 1989, ela integrou a banda de Gilberto Gil e atuou como vocalista da banda de axé Companhia Clic, onde participou da gravação de dois discos – “Pega que Oh!” e “Ilha das Bananas”

Crédito: Reprodução do X @danielamercury

Em seguida, Daniela Mercury deu início à sua carreira solo. O seu primeiro álbum, “Daniela”, logo projetou seu nome com canções como “Swing da Cor”, gravada com o bloco afro Olodum, que a colocou no topo das paradas brasileiras.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Entretenimento

