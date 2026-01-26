Santiago Calatrava: arquiteto inovador tem famosas obras espalhadas pelo mundo
Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.
Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.
Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York
A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas – esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.
Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!
Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha – Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.