Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santiago Calatrava: arquiteto inovador tem famosas obras espalhadas pelo mundo

Santiago Calatrava: arquiteto inovador tem famosas obras espalhadas pelo mundo

Autor Flipar
Autor
Flipar Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

 

" class="op_lazy">

Santiago Pevsner Calatrava Valls nasceu na província de Valência, no leste espanhol, em 28 de julho de 1951.

Crédito: Divulgação

" class="op_lazy">

Ele é um renomado arquiteto, engenheiro civil e escultor cujas obras transcendem os limites entre arte e estrutura funcional.

Crédito: - Wilson Center/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Formado em arquitetura pela Universidade Politécnica de Valência e com doutorado em engenharia pela ETH Zürich, Calatrava fundou seu próprio escritório em Zurique, na Suíça, que depois espalhou por Paris, Valência e Nova York

Crédito: Reprodução do Youtube Canal ArchDaily

" class="op_lazy">

A arquitetura de Calatrava é marcante e profundamente influenciada por formas orgânicas – esqueletos, ossos, movimentos humanos e ritmos da natureza.

Crédito: Creative Commons

" class="op_lazy">

Sua criação valoriza a expressão das forças estruturais, traz dinamismo, assimetria e, às vezes, elementos móveis, resultando em criações que são ao mesmo tempo tecnológicas e poéticas. Confira na sequência suas obras mais representativas!

Crédito: Carlos Adampol Galindo/Wikimédia Commons

" class="op_lazy">

Ponte Alamillo, em Sevilha, na Espanha – Construída para a Expo 92, é uma ponte estaiada com um pilar inclinado que liga as margens do rio Guadalquivir.

Crédito: Galván/Wikimedia Commons

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar