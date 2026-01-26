Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pra quem não viu: esqueleto de ‘mão gigante’ assusta banhistas na praia

Um casal caminhava tranquilamente pela areia da praia quando tropeçou em um esqueleto que parecia de uma mão bem grande.

Crédito: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago

O esqueleto foi encontrado por Devanir de Souza e Letícia Santiago na praia de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo no dia 20/11/2022. O esqueleto não estava muito longe da água na praia.

Crédito: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago

O que mais assustou os dois e diversas pessoas que acompanharam as imagens é o formato e o tamanho dos ossos.

Crédito: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago

Eles notaram que o objeto tinha uma estrutura que parecia a de dedos e acharam que poderia se tratar de um esqueleto humano.

Crédito: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago

No entanto, ao desenterrarem o objeto, o casal constatou que a quantidade de falanges e o tamanho delas não correspondia com o esperado. Logo, entraram em contato com as autoridades.

Crédito: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago

Vale destacar que, olhando tanto de longe como de perto, o esqueleto em questão parece muito com uma mão humana gigante.

Crédito: Divulgação/ Arquivo pessoal/Letícia Santiago

