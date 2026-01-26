Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pra quem não viu: Chimpanzé reconhece antigo cuidador, corre para abraçá-lo e viraliza

Autor Flipar
O chimpanzé Citron vive atualmente no Parque Natural Douala-Edéa, na Ilha de Pongo, em Camarões, na África. Ele foi solto na natureza em 2019, após um processo de reabilitação conduzido por Fabrice.

Crédito: Reprodução Instagram do parque

Mesmo após seis anos, o animal foi capaz de identificar o cuidador e correr para saudá-lo. O momento foi registrado pela ONG francesa Papaye International, que cuida da recuperação física de animais e também estimula as suas habilidades.

Crédito: Reprodução redes sociais ONG Papaye International

Douala-Edéa é uma reserva criada em 1932, que passou a ser parque nacional em 2018. 80% da reserva são cobertos por floresta equatorial tropical e 15% por manguezais do Atlântico. A fauna inclui muitos macacos, além de elefantes, antílopes e crocodilos, entre outras espécies.

Crédito: Flipar

Os chimpanzés estão entre os animais mais inteligentes do planeta. Esse primata compartilha cerca de 98% de seu DNA com os humanos.

Crédito: Giles Laurent wikimedia commons

