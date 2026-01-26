Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pra quem não viu: Artista plástico entrega tela em branco a museu e diz que é ‘arte’

Pra quem não viu: Artista plástico entrega tela em branco a museu e diz que é ‘arte’

O artista foi contactado para recriar duas de suas obras que utilizavam como matéria-prima notas coladas em um quadro para representar rendimentos. Por outro lado, o idealizador entregou o pedido apenas com as molduras vazias.

" class="op_lazy">

" class="op_lazy">

Na visão do artista, as molduras destacavam os salários médios de um dinamarquês e um austríaco. No entanto, a apresentação das telas em branco não agradou em nada os donos do museu.

" class="op_lazy">

" class="op_lazy">

O conceito da obra intitulada “Pegue o dinheiro e corra ” era denunciar a precariedade salarial e o que a quebra de contrato fazia parte de sua expressão artística.

" class="op_lazy">

