Pra quem não viu: Artista plástico entrega tela em branco a museu e diz que é ‘arte’
O artista foi contactado para recriar duas de suas obras que utilizavam como matéria-prima notas coladas em um quadro para representar rendimentos. Por outro lado, o idealizador entregou o pedido apenas com as molduras vazias.
Na visão do artista, as molduras destacavam os salários médios de um dinamarquês e um austríaco. No entanto, a apresentação das telas em branco não agradou em nada os donos do museu.
O conceito da obra intitulada “Pegue o dinheiro e corra ” era denunciar a precariedade salarial e o que a quebra de contrato fazia parte de sua expressão artística.
