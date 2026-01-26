Ponte brasileira está entre as maiores do mundo
15º – A Ponte Rio-Niterói, na região metropolitana do RJ , representa o Brasil na lista. Inaugurada em 1974, tem 13,3 quilômetros de extensão e é a maior ponte da América Latina.
Ela cruza a Baía de Guanabara, ligando as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. O nome oficial é Presidente Costa e Silva, em homenagem ao presidente da época que deu a ordem para a construção da estrutura, Arthur da Costa e Silva.
14º – A Ponte Penang fica localizada na Malásia e foi inaugurada em 1985. Com 13,5 quilômetros de extensão, ela é a maior ponte do país.
Ela é uma ponte rodoviária que liga Georgetown, na ilha de Penang, à parte continental do território malaio.
13º- A Ponte Vasco da Gama fica localizada em Portugal e foi inaugurada em 1998. Com 17 quilômetros de extensão, é a segunda maior ponte da Europa.
Ela liga os distritos de Setúbal e Lisboa, passando sobre o rio Tejo. Mais de três mil operários fizeram parte da sua construção.