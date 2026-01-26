Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os personagens mais ricos das histórias em quadrinhos

Autor Flipar
Batman – Bruce Wayne herdou uma grande fortuna dos pais. O herói de Gotham tem tecnologias de última geração através da Wayne Enterprises.

Crédito: Divulgação

Emma Frost – A telepata mutante dos X-Men também é muito rica. Ela é CEO da Frost International, um conglomerado multimilionário de eletrônicos.

Crédito: Reprodução/ X-Men

Reed Richards – A inteligência de Reed rendeu uma fortuna. Suas ciências são aplicadas em várias tecnologias, tendo patentes de muitos tipos. Por isso, o Sr. Fantástico é um dos personagens mais ricos dos quadrinhos.

Crédito: Divulgação

Rei do Crime – Wilson Fisk é um grande vilão de O Demolidor. A fortuna dele cresce porque ele investe o dinheiro do crime em tecnologia, biomedicina, bolsa de valores etc.

Crédito: Divulgação

Lex Luthor – Dono da LexCorp, é outro vilão que tem muito dinheiro. Ele usou boa parte dos seus recursos para financiar as suas campanhas para presidente dos Estados Unidos.

Crédito: Divulgação

Homem de Ferro – Tony Stark abre tem uma empresa multimilionária focada em engenharia espacial, além de ações na bolsa de valores que só disparam a cada nova tecnologia lançada.

Crédito: Divulgação

