O recorde difícil de superar dos astros Sylvester Stallone e Harrison Ford

A façanha, que une duas das carreiras mais emblemáticas de Hollywood, é resultado tanto da força de personagens icônicos quanto da capacidade de manter o apelo junto ao público por meio da nostalgia e de novas gerações de espectadores.

Crédito: Reprodução/Netflix

No caso de Stallone, a consagração começou em 1976, quando escreveu e interpretou o papel de Rocky Balboa em “Rocky, um Lutador”.

Crédito: Reprodução

Mais do que um sucesso comercial, o filme se transformou em fenômeno cultural, símbolo de perseverança e um dos maiores marcos do cinema esportivo.

Crédito: Reprodução

Nos anos seguintes, o ator não apenas voltou a interpretar o personagem em diversas sequências, como também encarnou outras figuras de impacto.

Crédito: reprodução

Em 1982, com “Rambo – Programado para Matar”, ele se consolidou definitivamente como astro de ação e referência para o gênero.

Crédito: Divulgação/Orion Pictures

A década de 1990 trouxe “O Demolidor”, que novamente garantiu o topo das bilheteiras para o ator nascido em Nova York.

Crédito: Divulgação/Warner

