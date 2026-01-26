O recorde difícil de superar dos astros Sylvester Stallone e Harrison Ford
A façanha, que une duas das carreiras mais emblemáticas de Hollywood, é resultado tanto da força de personagens icônicos quanto da capacidade de manter o apelo junto ao público por meio da nostalgia e de novas gerações de espectadores.
No caso de Stallone, a consagração começou em 1976, quando escreveu e interpretou o papel de Rocky Balboa em “Rocky, um Lutador”.
Mais do que um sucesso comercial, o filme se transformou em fenômeno cultural, símbolo de perseverança e um dos maiores marcos do cinema esportivo.
Nos anos seguintes, o ator não apenas voltou a interpretar o personagem em diversas sequências, como também encarnou outras figuras de impacto.
Em 1982, com “Rambo – Programado para Matar”, ele se consolidou definitivamente como astro de ação e referência para o gênero.
A década de 1990 trouxe “O Demolidor”, que novamente garantiu o topo das bilheteiras para o ator nascido em Nova York.