O papel do travesseiro na qualidade do sono e na saúde do pescoço

A recomendação geral é trocar o travesseiro a cada 1 a 2 anos, pois ele perde o formato e acumula ácaros, suor e resíduos de pele ao longo do tempo. Mesmo com boa conservação, o desgaste interno compromete o suporte da cabeça e do pescoço.

Crédito: Imagem de 영훈 박 por Pixabay