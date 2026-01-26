O papel do travesseiro na qualidade do sono e na saúde do pescoço
A principal função do travesseiro é manter o alinhamento da coluna cervical com o restante do corpo. Quando isso não ocorre, surgem desconfortos que podem se prolongar ao longo do dia.
Os travesseiros de espuma comum são os mais tradicionais e acessíveis. São indicados para quem gosta de maciez simples, mas exigem troca frequente por perderem o formato.
O travesseiro de viscoelástico, ou memory foam, molda-se ao contorno da cabeça. Ele reduz pontos de pressão e é indicado para quem sente dores no pescoço.
Modelos de látex têm boa elasticidade e ventilação natural. São duráveis e recomendados para pessoas alérgicas ou que transpiram muito à noite.
Os travesseiros de pena ou pluma oferecem toque macio e alta adaptação. Funcionam bem para quem dorme de costas, mas exigem manutenção constante.
Travesseiros de fibra sintética são leves, laváveis e hipoalergênicos. São indicados para quem busca praticidade e fácil higienização no dia a dia.