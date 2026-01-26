Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O papel do travesseiro na qualidade do sono e na saúde do pescoço

Autor Flipar
A principal função do travesseiro é manter o alinhamento da coluna cervical com o restante do corpo. Quando isso não ocorre, surgem desconfortos que podem se prolongar ao longo do dia.

Crédito: imagem gerada por i.a

Os travesseiros de espuma comum são os mais tradicionais e acessíveis. São indicados para quem gosta de maciez simples, mas exigem troca frequente por perderem o formato.

Crédito: imagem gerada por i.a

O travesseiro de viscoelástico, ou memory foam, molda-se ao contorno da cabeça. Ele reduz pontos de pressão e é indicado para quem sente dores no pescoço.

Crédito: imagem gerada por i.a

Modelos de látex têm boa elasticidade e ventilação natural. São duráveis e recomendados para pessoas alérgicas ou que transpiram muito à noite.

Crédito: imagem gerada por i.a

Os travesseiros de pena ou pluma oferecem toque macio e alta adaptação. Funcionam bem para quem dorme de costas, mas exigem manutenção constante.

Crédito: imagem gerada por i.a

Travesseiros de fibra sintética são leves, laváveis e hipoalergênicos. São indicados para quem busca praticidade e fácil higienização no dia a dia.

Crédito: imagem gerada por i.a

